За сутки в Челябинской области заболели ковидом 88 человек

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2 июля 2022, 09:31 Анна Семенова

Ковид еще даст о себе знать, по мнению экспертов ВОЗ. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Всего в регионе получают лечение от вируса более 1500 человек.

Уровень заболеваемости на Южном Урале немного снизился. Теперь ежедневный прирост составляет менее 90 человек. За прошедшие сутки, по данным областного минздрава, положительный ПЦР-тест получили 88 южноуральцев, в том числе пять школьников. В это же время вернулись к обычной жизни после перенесенного коронавируса 113 человек. Двое скончались в больницах, не справившись с осложнениями.

На 2 июля в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 584 человека.

А ВОЗ не исключает того, что в России летом начнется рост заболеваемости. Возможно, к ковиду подключится грипп. В некоторых странах увеличение числа заболевших уже фиксируется, растет число госпитализаций. Эпидемиологи подчеркивают и то, что нельзя предсказать тяжесть новых случаев COVID-19.