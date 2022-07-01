Где южноуральцам сделать прививку от ковида в выходные

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

1 июля 2022, 14:39 Анна Семенова

Привиться - значит защитить себя и своих близких. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

В Челябинской области продолжают работать мобильные пункты вакцинации.

- Второй раз уже ревакцинируюсь, - рассказывает в очереди на прививку в ОКБ№3 пожилая женщина. – Скоро осень, школьники и студенты вернутся в коллективы, с югов отдыхающие заразу привезут, не хочу рисковать.

Ковид никуда не исчез, как считают многие. Каждый день в Челябинской области заболевает около 90 человек, каждый день фиксируются смерти от коварной инфекции.

В регионе продолжают действовать пункты вакцинации, куда можно обратиться и быстро получить дозу препарата.

В предстоящие выходные защитить свое здоровье можно будет в следующих местах:

Челябинск:

ГКБ №1 – сюда переместился мегапункт из «Мегаполиса». По будням можно обратиться сюда с 8:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00.

2 и 3 июля:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.

Миасс:

2 и 3 июля:

ТРК «Слон» с 12:00 - 16:00.

Златоуст:

2 и 3 июля:

«Территория бизнеса» с 10:00 - 13:00

ТРК «Тарелка» с 16:00 - 15:00

Бреды:

2 и 3 июля:

ТРК «Магнит» с 10:00 - 13:00.

Круглосуточные пункты вакцинации:

Челябинск

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.

ЖД Вокзал, медпункт

Сатка, Касли, Катав-Ивановск, Варна, Увелка, Куса:

Районная больница, приёмный покой

Троицк:

Медпункт пункт ЖД вокзала

Магнитогорск:

ГБ № 1, приёмный покой

Кыштым:

Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой

Карабаш, Верхний Уфалей:

Городская больница, приёмный покой

село Миасское:

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

Чебаркуль:

Областная больница, приёмное отделение

Коркино:

Городская больница №1, травмпункт

Село Кизильское:

Районная больница

Миасс:

Городская больница №3 с 18:00 - 21:00

Копейск:

Городская больница №1, Приемный покой пос. Советов, 6 с 20.00 до 08.00.