Где южноуральцам сделать прививку от ковида в выходные

В Челябинской области продолжают работать мобильные пункты вакцинации.
- Второй раз уже ревакцинируюсь, - рассказывает в очереди на прививку в ОКБ№3 пожилая женщина. – Скоро осень, школьники и студенты вернутся в коллективы, с югов отдыхающие заразу привезут, не хочу рисковать.
Ковид никуда не исчез, как считают многие. Каждый день в Челябинской области заболевает около 90 человек, каждый день фиксируются смерти от коварной инфекции.
В регионе продолжают действовать пункты вакцинации, куда можно обратиться и быстро получить дозу препарата.
В предстоящие выходные защитить свое здоровье можно будет в следующих местах:
Челябинск:
- ГКБ №1 – сюда переместился мегапункт из «Мегаполиса». По будням можно обратиться сюда с 8:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00.
2 и 3 июля:
- ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.
Миасс:
2 и 3 июля:
- ТРК «Слон» с 12:00 - 16:00.
Златоуст:
2 и 3 июля:
- «Территория бизнеса» с 10:00 - 13:00
- ТРК «Тарелка» с 16:00 - 15:00
Бреды:
2 и 3 июля:
- ТРК «Магнит» с 10:00 - 13:00.
Круглосуточные пункты вакцинации:
Челябинск
- ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
- ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.
- ЖД Вокзал, медпункт
Сатка, Касли, Катав-Ивановск, Варна, Увелка, Куса:
Районная больница, приёмный покой
Троицк:
Медпункт пункт ЖД вокзала
Магнитогорск:
ГБ № 1, приёмный покой
Кыштым:
Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой
Карабаш, Верхний Уфалей:
Городская больница, приёмный покой
село Миасское:
Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)
Чебаркуль:
Областная больница, приёмное отделение
Коркино:
Городская больница №1, травмпункт
Село Кизильское:
Районная больница
Миасс:
Городская больница №3 с 18:00 - 21:00
Копейск:
Городская больница №1, Приемный покой пос. Советов, 6 с 20.00 до 08.00.