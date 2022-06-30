Как избежать заражения оспой

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30 июня 2022, 17:44 Источник: Известия

Россия не застрахована от вспышки оспы обезьян. Чтобы предотвратить ее, нужно тестировать тех, кто прибыл из Западной Африки и других регионов распространения вируса, контактировал с больными людьми, заявил в интервью «Известиям» вирусолог, академик РАН, эксперт рынка Национальной технологической инициативы HealthNet Сергей Нетесов. В то же время вирус оспы обезьян мутирует «в сотню раз медленнее» коронавируса и уже поэтому не стоит опасаться новой пандемии, подобной COVID-19, подчеркнул ученый.



Количество путешествующих россиян сейчас невелико. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора, проверяющие прибывающих людей в аэропортах, явно проинформированы, обеспечены диагностическим оборудованием и полностью готовы к предотвращению распространения заболевания. Но, конечно, полностью исключить проникновение заболевания в страну нельзя.



У вируса обезьяньей оспы коэффициент распространения на уровне единицы, поэтому пандемии, подобной COVID-19, возникнуть не может. На диагностику обезьяньей оспы нужны ПЦР, антиген и тесты на антитела. Создать ПЦР-систему — дело пары месяцев, с учетом того что геном вируса обезьяньей оспы расшифрован давно. Что касается антиген-скрининга и проверки на антитела, тут ситуация посложнее, на их разработку надо больше времени. Однако с учетом текущей ситуации наверняка пилотные версии таких тестов уже есть. Можно их попробовать, оценить и сравнить с зарубежными вариантами. Конечно, хотелось бы видеть информацию о параметрах скрининговых систем в открытом виде.



Тестировать нужно прежде всего людей, прибывших из регионов, где произошла вспышка заболеваемости, имевших контакт с больными людьми и, конечно, прилетающих из Западной Африки. Нигерия — основное место распространения этой болезни. Страна не закрыта, там живет более 200 млн человек, поэтому путешественников оттуда нужно отслеживать на протяжении двух недель.



ДНК-вирусы эволюционируют в сотню раз медленнее, чем РНК, к которым относится SARS-CoV-2. Поэтому ожидать от вируса обезьяньей оспы существенных изменений не стоит. У него особый механизм размножения: вирус корректирует дочерние молекулы, которые от него отделяются. Чтобы он размножался бессимптомно, нужно, чтобы у человека был иммунитет к нему. В какой-то мере такая защита есть у вакцинированных против натуральной оспы людей, родившихся до 1980 года. Проблема в том, что идентифицировать бессимптомного носителя очень трудно. Для этого нужно с определенной регулярностью тестировать близкие контакты заболевшего человека.



У вируса неплохие шансы на распространение. Ведь его зафиксировали среди представителей ЛГБТ, причем в тот момент, когда они проводили ряд крупных встреч. Вид сексуальных контактов в этих сообществах намного более травматичен, чем так называемый традиционный. Это и есть главная причина аномального распространения. Кстати, согласно опубликованным исследованиям, практически все зараженные относятся к ЛГБТ-сообществам.



Повышается риск заражения при изнасиловании женщин, но в случае добровольного акта он невелик — в 50–100 раз ниже, чем при нетрадиционном сексуальном контакте. Хотя, конечно, разумный человек будет предохраняться. То же самое касается вероятности передачи инфекции, например, через поцелуи. Замечено еще по ВИЧ-инфекции — возможность ее передачи в случае традиционного контакта невелика. Контакт «сперма-кровь» — самый опасный.



Для передачи вируса обезьяньей оспы нужен близкий контакт, то есть контакт слизистых оболочек с возможным их повреждением. Шанс заразиться, используя одну посуду с носителем вируса, даже не в сотни, а в тысячи раз меньше. Конечно, проверять эту вероятность на практике не стоит.



Человек, который хочет вакцинироваться, но при этом желает сохранить возможность нетрадиционных незащищенных сексуальных контактов, поступает нелогично. Не проще ли пользоваться презервативами или вовсе ограничить нетрадиционные сексуальные контакты хотя бы на время? К тому же возникает вопрос — где и как вакцинироваться? Просто так прийти в поликлинику и получить прививку нельзя.



Учёный не смог дать гарантии 100%-ной защиты от обезьяньей оспы при прививке вакциной от натуральной оспы. На людях пока таких экспериментов никто не ставил. Также остаётся за скобками и эффективность отечественной вакцины НИОХ-14. Учитывая, что случаев натуральной оспы не зарегистрировано с 1980 года, препарат, скорее всего, тестировался только на животных. Раз он не испытан на человеке, откуда мы знаем, насколько он эффективен? Сейчас ряд препаратов проходит испытания в лабораториях, но их результатов пока нет. Судя по всему, они могут облегчить течение заболевания, но не предотвратить его. Главную роль играет иммунитет человека.



Главное осложнение при этой болезни — цитокиновый шторм, как и при COVID-19. Поэтому нужно облегчить симптоматику, чтобы не допустить перегрузки иммунитета, после которой и наступает эта реакция. Чем лечат пациентов за рубежом — достоверно не известно. Не исключено, что им просто дают ибупрофен или другие жаропонижающие и противовоспалительные средства.



