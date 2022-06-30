В Челябинской области болеет ковидом более 1600 человек

Но смертность от инфекции вновь снизилась.
По данным областного минздрава, за прошедшие сутки серьезно сократилась разница между заболевшими и теми, кто уже поправился после перенесенного коронавируса. Положительный ПЦР-тест получил 91 человек, в том числе шестеро школьников. А вернулись к обычной жизни со справкой всего шесть южноуральцев. Чуть подросла общая цифра по тем, кто сейчас под присмотром врачей переносит COVID-19, их на Южном Урале сегодня 1 667 человек. Но случаев смертей мало, за прошедшие сутки скончался один человек.
Между тем, в ВОЗ сообщили, что в 110 странах по всему миру заболеваемость неуклонно растет. Этому способствуют новые штаммы «Омикрона» BA.4 и BA.5. Говорить об окончании пандемии, увы, все еще нельзя.