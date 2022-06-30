В Челябинской области болеет ковидом более 1600 человек

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30 июня 2022, 09:24 Анна Семенова

Общее количество заболевших на Южном Урале выросло. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Но смертность от инфекции вновь снизилась.

По данным областного минздрава, за прошедшие сутки серьезно сократилась разница между заболевшими и теми, кто уже поправился после перенесенного коронавируса. Положительный ПЦР-тест получил 91 человек, в том числе шестеро школьников. А вернулись к обычной жизни со справкой всего шесть южноуральцев. Чуть подросла общая цифра по тем, кто сейчас под присмотром врачей переносит COVID-19, их на Южном Урале сегодня 1 667 человек. Но случаев смертей мало, за прошедшие сутки скончался один человек.

Между тем, в ВОЗ сообщили, что в 110 странах по всему миру заболеваемость неуклонно растет. Этому способствуют новые штаммы «Омикрона» BA.4 и BA.5. Говорить об окончании пандемии, увы, все еще нельзя.