Как распознать онкологическое заболевание рассказала врач Болотская

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27 июня 2022, 14:24

Фото: globallookpress.com

О том, что онкологическим заболеваниям подвержены не только пожилые, но и молодые люди, рассказала «Вечерней Москве» Екатерина Болотская - заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» в городе Санкт-Петербурге.



По мнению врача, злокачественные опухоли опасны тем, что у них не специфичные или длительно не проявляющиеся симптомы. Из-за этого пациенты часто обращаются за диагностикой уже на поздних стадиях, когда прогноз ухудшается.



Чтобы заподозрить заболевание стоит следить за своим здоровьем и обращать внимание на такие общие симптомы как: Потеря веса без диет или физических нагрузок, повышенная утомляемость при привычных нагрузках, нарушение питания и предпочтений в еде, повышение температуры без причин, а также боль и анемия.



Также врач назвала местные симптомы, которые проявляются при нарушении работы пораженного органа. Если рак толстой кишки, то это длительные запоры или беспричинная диарея. Рак легких можно обнаружить во время кровохарканий при кашле. Кровотечение из влагалища сигнализирует о раке шейки и эндометрии.



« К сожалению, никто не застрахован от злокачественных заболеваний. Однако, проходя регулярное обследование (для ряда заболеваний разработаны скрининговые процедуры), соблюдая принципы здорового образа жизни, исключая факторы риска, своевременно обращаясь к специалистам, многие заболевания можно предотвратить или выявить на ранней стадии, что повысит шансы на полное излечение», — завершила Екатерина Болотская.