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Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

За сутки в Челябинской области ковидом заболели 93 человека

, 09:30

За сутки в Челябинской области ковидом заболели 93 человека
Ковид все еще циркулирует и может быть опасен. Фото: ru.freepik.com

Коронавирус в регионе переносит более 1500 человек.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки выздоровело после перенесенного коронавируса 202 человека. Два человека скончались, не справившись с инфекцией.  

Положительные ПЦР-тесты получили 93 человека, в том числе семь школьников. На анализы было направлено  6006 южноуральцев с признаками ОРВИ.

Всего на 25 июня в Челябинской области официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 502 человека.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Как пишет ТАСС, ученые Великобритании подсчитали, что массовая вакцинация от ковида спасла от смерти около 20 миллионов человек. В некоторых странах мира охват вакцинации составляет более 90%.

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