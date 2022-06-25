За сутки в Челябинской области ковидом заболели 93 человека

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

25 июня 2022, 09:30 Анна Семенова

Ковид все еще циркулирует и может быть опасен. Фото: ru.freepik.com

Коронавирус в регионе переносит более 1500 человек.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки выздоровело после перенесенного коронавируса 202 человека. Два человека скончались, не справившись с инфекцией.

Положительные ПЦР-тесты получили 93 человека, в том числе семь школьников. На анализы было направлено 6006 южноуральцев с признаками ОРВИ.

Всего на 25 июня в Челябинской области официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 502 человека.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Как пишет ТАСС, ученые Великобритании подсчитали, что массовая вакцинация от ковида спасла от смерти около 20 миллионов человек. В некоторых странах мира охват вакцинации составляет более 90%.