За сутки в Челябинской области ковидом заболели 93 человека

Коронавирус в регионе переносит более 1500 человек.
Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки выздоровело после перенесенного коронавируса 202 человека. Два человека скончались, не справившись с инфекцией.
Положительные ПЦР-тесты получили 93 человека, в том числе семь школьников. На анализы было направлено 6006 южноуральцев с признаками ОРВИ.
Всего на 25 июня в Челябинской области официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 502 человека.
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Как пишет ТАСС, ученые Великобритании подсчитали, что массовая вакцинация от ковида спасла от смерти около 20 миллионов человек. В некоторых странах мира охват вакцинации составляет более 90%.