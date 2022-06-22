В Челябинской области вновь подросла смертность от коронавируса

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22 июня 2022, 09:48 Анна Семенова

Смертность от ковида на Южном Урале вновь подросла. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Заболеваемость при этом остается на одном уровне.

По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки подтверждение коронавируса получили 93 человека, в том числе девять школьников. В это же время выписались по выздоровлению 89 человек. Подросла смертность от инфекции среди южноуральцев. В последнюю неделю данные не поднимались выше отметки в 1-2 человека, но вчера скончалось пять жителей области.

На 22 июня в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 547 человек.

А в Минздраве издали рекомендации по ревакцинации для тех, кто привился только однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Сделать прививку через подгода можно двумя компонентами «Спутника V» или его назальной формой, препаратами «ЭпивакКорона», Aurora-CoV ("ЭпивакКорона-Н"), «Ковивак», «Конвасэл», а также можно снова ввести «Спутник Лайт» или одну дозу «Спутника V».