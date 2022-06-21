Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Здоровье 13+

Трихолог Кохас призвала не пользоваться маслами и инъекциями для борьбы с выпадением волос после коронавируса

, 13:06

Трихолог Кохас призвала не пользоваться маслами и инъекциями для борьбы с выпадением волос после коронавируса
волосы, https://unsplash.com/photos/Uj-G-Xr3i1k

Врач-трихолог, основатель Евразийской трихологической ассоциации Ольга Кохас заявила, что не стоит пользоваться маслами и инъекциями для борьбы с выпадением волос после перенесенного COVID-19.

Ольга Кохас отметила, что использование никотиновой кислоты в чистом виде может навредить коже головы и нарушить ее защитную функцию, а втирание репейного и касторового масел способно еще больше усугубить выпадение волос. Методики мезотерапии и плазмолифтинга врач также не рекомендует применять, так как инъекции приводят к внутридермальному отеку.

Трихолог в беседе с Агентством городских новостей "Москва" уточнила, что лучше сначала использовать физиотерапию. Если же в течение двух месяцев усилия не принесут результатов, следует сдать анализы на железодефицит и проверить щитовидную железу.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram