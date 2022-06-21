Медработникам Челябинской области вручили премии губернатора

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21 июня 2022, 07:30 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Награды удостоены 50 южноуральцев.

Врачей, медсестер, фельдшеров и специалистов региональной системы здравоохранения поощрили за добросовестный и безупречный труд по итогам 2021 года. Церемонию награждения в честь Дня медицинского работника провел губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Он поблагодарил медицинских работников за стабилизацию ситуации с коронавирусом и отметил, каких успехов удалось достичь Южному Уралу по организации медицинской помощи в прошлом году.

«Мы знаем, с какой нагрузкой вам приходится работать. Пандемия стала беспрецедентным вызовом для всей системы здравоохранения. Но мы справились», - отметил Алексей Текслер.

В начале церемонии глава региона поздравил хирурга из Аргаяшского района Владимира Карева с получением премии «Признание» за верность профессии. Врач почти 60 лет проработал в родном муниципалитете и за свой труд был удостоен самой престижной в стране премии в области здравоохранения.