Кардиолог Владимир Хорошев рассказал о причинах плохого самочувствия в день летнего солнцестояния

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20 июня 2022, 22:21

Фото:globallookpress.com

Почему петербуржцы могут плохо себя чувствовать в ночь с 20 на 21 июня, сообщают «Невские Новости», опираясь на мнение эксперта.



В день летнего солнцестояния петербуржцам и в самом деле может быть плохо. Но вовсе не от космических событий, по мнению кардиолога Владимира Хорошева.



«Петербуржцы в этот день могут почувствовать себя плохо только в том случае, если они начнут отмечать этот день и неумеренно употреблять алкогольные напитки», — поделился мнением он.



Так что не стоит переживать об артериальных гипертонических кризисах или гипотонических состояниях из-за космического воздействия.