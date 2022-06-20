Кардиолог Владимир Хорошев рассказал о причинах плохого самочувствия в день летнего солнцестояния

Почему петербуржцы могут плохо себя чувствовать в ночь с 20 на 21 июня, сообщают «Невские Новости», опираясь на мнение эксперта.
В день летнего солнцестояния петербуржцам и в самом деле может быть плохо. Но вовсе не от космических событий, по мнению кардиолога Владимира Хорошева.
«Петербуржцы в этот день могут почувствовать себя плохо только в том случае, если они начнут отмечать этот день и неумеренно употреблять алкогольные напитки», — поделился мнением он.
Так что не стоит переживать об артериальных гипертонических кризисах или гипотонических состояниях из-за космического воздействия.
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