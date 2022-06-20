За сутки в Челябинской области заболел ковидом 91 человек

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20 июня 2022, 09:17 Анна Семенова

Заболеваемость в мире растет, в Челябинской области пока стабильно. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Цифры статистики стабильно держатся на одном уровне.

По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки подтверждение коронавируса получил 91 южноуралец, в том числе семь школьников. В то же время было выписано по выздоровлению 73 человека. Три человека скончались, не справившись с коронавирусной инфекцией.

На 20 июня в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 583 человек.

А в мире впервые с конца мая зарегистрирован рост заболеваемости. За прошедшую неделю положительные ПЦР-тесты получило на 300 тысяч человек больше, чем неделей ранее. При этом смертность снижается. За неделю скончались 8700 человек и это минимум с весны 2020 года.