В России разработали уникальные нейроимпланты, возвращающие слух и зрение

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18 июня 2022, 20:41

В РФ представили устройства, которые помогут вернуть зрение и слух, а также свести до минимума последствия различных нарушений в нервной системе. Авторство технологий принадлежит Фонду поддержки слепоглухих «Со-единение» и некоммерческой Лаборатории «Сенсор-Тех».



Линейка новинок представляет собой три микрочипа, которые посредством хирургического вмешательства под наркозом будут вживлять под кожу головы или в черепную коробку. Каждый нейроимплант будет воздействовать на определённые участки головного мозга, отвечающие за зрение, слух или исправную работу нервной системы.



На данный момент устройства достаточно успешно были опробованы на животных. Через 2-3 года все особенности чипов смогут проверить на себе добровольцы с соответствующим недугом. Первые же клинические операции планируется начать в 2027 году. Правда, проект могут и заморозить по причине отсутствия финансирования или возможного дефицита электронных компонентов, часть из которых делается за рубежом.



Имплант для восстановления зрения поможет тем людям, которые стали слепыми при жизни и не имеют при этом повреждений головного мозга. Прооперированным будет необходимо избегать воздействия электромагнитных полей (по аналогии с кардиостимулятором).



По приблизительным подсчётам стоимость импланта вместе с операцией может составить от 1 до 5 миллионов рублей. При этом разработчики надеются на то, что оплачивать расходы будет государство.



