За сутки в Челябинской области заболело ковидом 94 человека

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18 июня 2022, 09:47 Анна Семенова

Медики каждый день принимают порядка ста пациентов с подтвержденным ковидом. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

И три южноуральца скончались от инфекции.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки выписались по выздоровлению после перенесенного ковида 55 человек. Им на смену пришли 94 новых пациента с подтвержденным ПЦР-тестом, в их числе восемь школьников. Всего на анализ было направлено 6 120 человек с признаками ОРВИ. Не справились с инфекцией и скончались три южноуральца.

На 18 июня в Челябинской области переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 569 человек.

А в этой время продолжается работа над массовым запуском вакцины «Конвасэл». Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сделала заявление, что данный препарат не имеет возрастных ограничений. Пока показания к применению от 18 до 60 лет, однако, эти рамки будут расширяться. Препарат не вызывает аллергических реакций и хорошо переносится.