Аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев: аллергию на тополиный пух вызывает пыльца

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18 июня 2022, 07:33

тополиный пух, фото: Alexander Legky, globallookpress.com

Аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев рассказал, что летом аллергию вызывает пыльца, а не пух.

«... А пух, если очень сильно летит, раздражает пути чисто механически», — пояснил в беседе с RT Щепеляев.

Как объяснил врач-специалист, при аллергии необходимы стандартные методы экстренного лечения — принимать антигистаминные препараты. Даниил Щепеляев советует, в крайнем случае, носить маску, а когда тепло и пыльно, и пух очень активно летит, сократить до минимума выходы на улицу.

Иммунолог-аллерголог отметил, что в сезон пыления деревьев аллергикам и астматикам не рекомендуется проветривать квартиру.

По информации иммунолога, вне сезона пыления всегда можно рассмотреть метод аллергено-специфической иммунотерапии. Щепеляев добавил, что сложно сказать, когда ждать окончания сезона, так как многое зависит от окружающей среды - раннее лето, не раннее, дождливая погода или нет, активный цвет или нет.