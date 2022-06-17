За сутки в Челябинской области 93 человека заболели и трое умерли от ковида

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17 июня 2022, 09:49 Анна Семенова

За сутки заболело почти сто южноуральцев. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Инфекция не спешит покидать регион.

Количество южноуральцев, полностью излечившихся от коронавирусной инфекции за сутки втрое меньше, чем количество заболевших. По данным областного минздрава, к обычной жизни вернулись 33 человека, а встали на учет с положительным ПЦР-тестом 93 человека, в том числе девять школьников. Три человека оказались бессильны перед болезнью и скончались.

На 17 июня в регионе официально переносят COVID-19 с соответствующими анализами и под присмотром медиков 1 533 человека.

А в это время в стране зафиксирован первый случай заражения новым штаммом «Омикрона» -ВА.5. Примечательно, что заболевший человек (житель Ленинградской области) не выезжал за границу. В Роспотребнадзоре заявили, что это может свидетельствовать о том, что внутренняя циркуляция новой мутации в России уже идет.

Данный вид вируса более заразен, чем предыдущий, но протекает легко.