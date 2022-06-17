За сутки в Челябинской области 93 человека заболели и трое умерли от ковида

Инфекция не спешит покидать регион.
Количество южноуральцев, полностью излечившихся от коронавирусной инфекции за сутки втрое меньше, чем количество заболевших. По данным областного минздрава, к обычной жизни вернулись 33 человека, а встали на учет с положительным ПЦР-тестом 93 человека, в том числе девять школьников. Три человека оказались бессильны перед болезнью и скончались.
На 17 июня в регионе официально переносят COVID-19 с соответствующими анализами и под присмотром медиков 1 533 человека.
А в это время в стране зафиксирован первый случай заражения новым штаммом «Омикрона» -ВА.5. Примечательно, что заболевший человек (житель Ленинградской области) не выезжал за границу. В Роспотребнадзоре заявили, что это может свидетельствовать о том, что внутренняя циркуляция новой мутации в России уже идет.
Данный вид вируса более заразен, чем предыдущий, но протекает легко.