За сутки в Челябинской области от ковида скончалось пять человек

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15 июня 2022, 09:39 Анна Семенова

Коронавирус продолжает уносить жизни южноуральцев. Фото: stock.adobe.com

Уровень смертности вновь немного подрос.

По цифрам, предоставленным областным минздравом, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 94 человека, в том числе восемь школьников. В то же время было выписано по выздоровлению после перенесенного ковида 144 человека. Вновь немного подрос уровень смертности, если последние дни не справляли с болезнью 1-2 человека, то сегодня таких сразу пять.

На 15 июня в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 563 человека.

А вот интересный факт от норвежских ученых. Они выяснили, что одна прививка, сделанная будущими мамами во время беременности, снижает вероятность заражения ребенка «омикроном» на треть. А второй и третий уколы сокращают риск в полтора раза. Об этом пишут «Известия».