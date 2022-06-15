За сутки в Челябинской области от ковида скончалось пять человек

Уровень смертности вновь немного подрос.
По цифрам, предоставленным областным минздравом, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 94 человека, в том числе восемь школьников. В то же время было выписано по выздоровлению после перенесенного ковида 144 человека. Вновь немного подрос уровень смертности, если последние дни не справляли с болезнью 1-2 человека, то сегодня таких сразу пять.
На 15 июня в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 563 человека.
А вот интересный факт от норвежских ученых. Они выяснили, что одна прививка, сделанная будущими мамами во время беременности, снижает вероятность заражения ребенка «омикроном» на треть. А второй и третий уколы сокращают риск в полтора раза. Об этом пишут «Известия».