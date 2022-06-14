Чем опасен южноафриканский вариант «Омикрона»

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14 июня 2022, 14:36

Эксперты пояснили, что так называемый «южноафриканский» «Омикрон» распространяется быстрее своих собратьев. Поэтому к осени штаммы BA.4. и BA.5. могут стать преобладающими. Вместе с тем резкого увеличения числа заболевших COVID-19 ожидать не стоит. У россиян усилился иммунитет благодаря вакцинации и уже перенесённой ранее болезни. Кроме того, люди проводят практически всё время вне замкнутого пространства.



Медики добавляют, что новые разновидности «Омикрона» характеризуются бессимптомным или крайне лёгким проявлением, поскольку не затрагиваются лёгкие. Поэтому их можно вполне сравнить с обычной простудой. Вместе с тем текущие штаммы научились преодолевать иммунные заслоны, которые ставят вакцины. Поэтому вакцинация может оказаться действенной только против тяжёлых форм протекания болезни.



В Минздраве и ВОЗ предупреждают, что пандемия ещё полностью не исчезла. Также не исключено появление более опасной разновидности коронавируса. Поэтому люди должны сохранять бдительность и предпринимать защитные меры.