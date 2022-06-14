За сутки в Челябинской области заболели коронавирусом 92 человека

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

14 июня 2022, 09:19 Анна Семенова

Южноуральцы заболевают каждый день. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pexels.com

Среди них семь школьников.

По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки количество выписавшихся и заболевших практически одинаковое. Вернулись к обычной жизни после перенесенного ковида 93 человека, а положительные ПЦР-тесты получили 92 человека (в том числе семь школьников). Два южноуральца оказались бессильны перед болезнью и скончались.

Всего на 14 июня в Челябинской области официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 618 человек.

В Роспотребнадзоре напоминают о появлении в стране нового штамма «омикрона» - ВА.4. Он более заразный, чем предыдущие варианты вируса, однако, специалисты считают, что слишком активно данный подвид распространяться не будет, так как иммунная прослойка в России сформировалась благодаря переболевшим и привитым.