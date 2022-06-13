За сутки в Челябинской области заразились ковидом 93 человека

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13 июня 2022, 09:44 Анна Семенова

Заражаемость ковидом снижается, но люди все равно продолжают болеть. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pexels.com

И один скончался от последствий инфекции.

По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки вернулись к обычной жизни после перенесенного коронавируса 150 человек. В то же время врачи приняли 93 человека с подтвержденными ПЦР-тестами, в их числе оказалось восемь школьников. Скончался от ковида один южноуралец.

На 13 июня в регионе официально борется с коронавирусной инфекцией 1 621 человек. Это те, кто обратился к врачу и встал на учет после получения соответствующего анализа.

Кстати, за прошедшую неделю в России зафиксирован минимум по смертности от ковида. Скончалось 500 человек, и это самая низкая цифра с апреля. Снижение по сравнению с предыдущей неделей составило более 11%. На столько же снизилось и количество случаев заражения.