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Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

За сутки в Челябинской области 94 человека заболели ковидом

, 09:45

За сутки в Челябинской области 94 человека заболели ковидом
Коронавирус вновь мутирует. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pexels.com

Всего в регионе зарегистрировано более 1600 пациентов с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 94 человека, в том числе семь школьников. За тот же период выздоровели и выписались из больниц и поликлиники 11 человек. Не справились с болезнью и скончались двое южноуральцев.

На 12 июня в регионе официально переносят COVID-19  с подтвержденным анализом и под присмотром врачей 1 679 человек.

А в это время в России выявили новый вариант штамма «омикрон» - ВА.4. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Он быстрее передается от человека к человеку, чем вариант BA.2, которым сегодня в большинстве случаев болеют жители нашей страны.

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