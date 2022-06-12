За сутки в Челябинской области 94 человека заболели ковидом

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12 июня 2022, 09:45 Анна Семенова

Коронавирус вновь мутирует. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pexels.com

Всего в регионе зарегистрировано более 1600 пациентов с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 94 человека, в том числе семь школьников. За тот же период выздоровели и выписались из больниц и поликлиники 11 человек. Не справились с болезнью и скончались двое южноуральцев.

На 12 июня в регионе официально переносят COVID-19 с подтвержденным анализом и под присмотром врачей 1 679 человек.

А в это время в России выявили новый вариант штамма «омикрон» - ВА.4. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Он быстрее передается от человека к человеку, чем вариант BA.2, которым сегодня в большинстве случаев болеют жители нашей страны.