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Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

За сутки в Челябинской области четыре человека умерло от ковида

, 09:24

За сутки в Челябинской области четыре человека умерло от ковида
Ковид продолжает уносить жизни южноуральцев. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Заболеваемость находится на одном уровне.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки подтверждение коронавируса получили 95 человек, в том числе восемь школьников. За этот же период выписались по выздоровлению после перенесенного ковида 103 человека. Всего на ПЦР-тест было направлено 5520 южноуральцев с признаками ОРВИ. Четыре южноуральца не справились с болезнью и скончались.

На 11  июня в регионе официально переносят COVID-19  под присмотром врачей 1 598 человек.

По состоянию на 10 июня в России полную вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 87 875 913 человек, первым компонентом привито 92 238 789 человек. Врачи советуют не пропускать ревакцинацию, так как подъем заболеваемости может начаться в любой момент, штаммы постоянно мутируют.

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