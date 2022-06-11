За сутки в Челябинской области четыре человека умерло от ковида

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11 июня 2022, 09:24 Анна Семенова

Ковид продолжает уносить жизни южноуральцев. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Заболеваемость находится на одном уровне.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки подтверждение коронавируса получили 95 человек, в том числе восемь школьников. За этот же период выписались по выздоровлению после перенесенного ковида 103 человека. Всего на ПЦР-тест было направлено 5520 южноуральцев с признаками ОРВИ. Четыре южноуральца не справились с болезнью и скончались.

На 11 июня в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 598 человек.

По состоянию на 10 июня в России полную вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 87 875 913 человек, первым компонентом привито 92 238 789 человек. Врачи советуют не пропускать ревакцинацию, так как подъем заболеваемости может начаться в любой момент, штаммы постоянно мутируют.