В России начали массово гибнуть наркоманы: и тут нарушилась логистика

Аргументы Недели → Здоровье 13+

10 июня 2022, 20:39

Участились случаи гибели молодых людей 30-40 лет, в крови которых обнаружены следы кодеина, морфина, метадона - всё это наркотики или их производные. Среди жертв есть и несовершеннолетние, которые решили всего лишь разок попробовать. И в результате - смерть.



В основном эта публика - жители крупных городов, которые более привлекательны для наркоторговцев. Метадоном травятся в основном в европейской части России, прилегающей к Украине. Там метадон используют в качестве заместительной терапии для лечения наркоманов. Так что кроме неонацизма с территории Украины к нам идёт и неометадонизм. Именно он чреват передозировками с летальным исходом. Чуть-чуть переборщил - и больше не вернёшься из объятия Морфея на землю.



Поскольку наркоманы покупают наркоту у разных дилеров, разного качества и веса, то напутать с дозой не составит труда даже самым опытным. Но кто об этом думает, когда трясутся руки? О них потом уже думают родители, родные и полиция. Ведь антироссийские санкции разрушили логистику и в этой чёрной сфере, поэтому всё смешалось, изменилось и ухудшилось в сторону «бабы в чёрном с косой».



Бывает так, что ошибку совершает закладчик наркотиков: вместо мефедрона оставляет метадон - более сильный. Подростки рассчитывали на Ладу, а получили Мерседес, но не знают об этом. Пьют как шампанское, а умирают, как от водки.



Наркологи предупреждают, что даже однократное употребление стимуляторов и опиатов приводит к психозам, нарушению когнитивных функций, которые полностью уже не восстановятся. Стимуляторы убивают агрессивным неадекватным поведением, например, выпадением из окна, а опиаты приводят к засыпанию, прекращению дыхания.



При передозе решение о госпитализации наркомана принимает врач, согласия пациента не требуется, всё делается в принудительной форме. И если ему посчастливится выжить, то наркоману грози штраф, арест и разбирательства о происхождении наркотиков. Часто следствие заканчивается уголовными делами. Тем же, кто выйдет «сухим из воды», предстоят объяснения на работе или по месту учёбы.