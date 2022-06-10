Врач-невролог Павел Хорошев объяснил, что летом у людей головная боль возникает из-за нехватки воды в организме

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10 июня 2022, 09:14

фото из открытых источников

Летом некоторые люди жалуются на мучения от головной боли чаще, чем в другие времена года. В интервью радио Sputnik врач-невролог Павел Хорошев перечислил причины, почему летом у людей можеть болеть голова.

По информации доктор Хорошева, на возникновение головной боли летом почти всегда влияет нехватка воды в организме человека. В этих случаях ухудшается реология крови, ее текучесть, соответственно - ухудшается кровоснабжение всех органов, в том числе головного мозга. "Поэтому и возникает головная боль. Я не сильно преувеличу, если скажу, что процентов 90 головных болей летом связано с тем, что человек мало пьет", – пояснил Павел Хорошев.

Врач-невролог рассказал, что здоровому человеку летом нужно выпивать два или два с половиной литра чистой воды в день. Но при некоторых заболеваниях большое количество воды противопоказано.

"Это нарушения деятельности почек, сердца. Еще одно исключение – когда у человека есть асцит, то есть состояние, когда в брюшной полости скапливается большое количество жидкости... Если этих недугов нет, то благодаря двум или двум с половиной литрам воды в сутки летние головные боли для многих станут просто воспоминанием", – подытожил доктор Хорошев.