Садоводов Челябинской области привьют от ковида прямо в СНТ

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

10 июня 2022, 09:31 Анна Семенова

Пенсионеры смогут привиться по пути на свой садовый участок. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pexels.com

Публикуем расписание работы выездных бригад.

Хотя количество ежедневных заражений в Челябинской области не растет, они все равно есть. За прошедшие сутки, по сообщению областного минздрава, положительный ПЦР-тест получили 94 человека, в том числе семь школьников. В это же время выписались по выздоровлению 218 человек. Скончался от вируса один человек.

На 10 июня официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 610 человек.

Эпидемиологи напоминают, что хотя обязательную вакцинацию в регионе отменили, это вовсе не означает, что она не нужна. Иммунитет после перенесенной болезни или прививки постепенно ослабевает и его нужно подпитывать. Ревакцинацию нужно проходить раз в полгода. Особенно тем, кто находится в группе риска, например, пожилым людям. В минздраве облегчили задачу садоводам: чтобы бабушки и дедушки не отрывались от работы на своих участках и могли привиться, выездные бригады медиков будут дежурить прямо в садовых товариществах.

Эпидемиологи напоминают, что хотя обязательную вакцинацию в регионе отменили, это вовсе не означает, что она не нужна. Иммунитет после перенесенной болезни или прививки постепенно ослабевает и его нужно подпитывать. Ревакцинацию нужно проходить раз в полгода. Особенно тем, кто находится в группе риска, например, пожилым людям. В минздраве облегчили задачу садоводам: чтобы бабушки и дедушки не отрывались от работы на своих участках и могли привиться, выездные бригады медиков будут дежурить прямо в садовых товариществах.

Челябинск:

11 июня:

СНТ №3, п. Чурилово с 9:00-12:00

СНТ «Колющенец» с 10:00-13:00

СНТ «Надежда» с 12:00-14:00

СНТ «Сигнал-2» с 12:00-14:00

18 июня:

СНТ «Колющенец» с 10:00-13:00

СНТ «Сигнал-3» с 13:00-15:00

25 июня:

СНТ «Колющенец» с 10:00-13:00

СНТ «Сигнал-4» с 12:00-14:00

Магнитогорск:

10 июня:

СНТ им. Мичурина с 11:00-13:00

СНТ «Метизник» с 11:00-13:00

11 июня:

СНТ «Горняк» с 11:00-13:00

СНТ «Металлург-2» с 11:00-13:00

СНТ «Калибровщик-2» с 11:00-13:00

17 июня:

СНТ им. Мичурина с 11:00-13:00

СНТ «Метизник» с 11:00-13:00

24 июня:

СНТ им. Мичурина с 11:00-13:00

СНТ «Метизник» с 11:00-13:00

Долгодеревенское:

11 июня:

СНТ «Электрометаллург» с 10:00-12:00

16 июня:

СНТ «Дружба» с 10:00-12:00

23 июня:

СНТ «Дружба» с 10:00-12:00

СНТ «Прогресс» с 10:00-12:00

24 июня:

СНТ «Берёзка», п. Рощино с 13:00-15:00

Миасс:

11 июня:

СНТ «Лиственный» с 12:00-14:00

13 июня:

СНТ «Золотая долина» с 12:00-14:00

14 июня:

СНТ «Автомобиль» с 10:00-12:00

21 июня:

СНТ «Строитель-2» с 10:00-12:00

25 июня:

СНТ «Калинушка» с 12:00-14:00

26 июня:

СНТ «Кедровый» с 12:00-14:00

28 июня:

СНТ «Строитель-1» с 10:00-12:00

Златоуст:

11, 18, 25 июня:

СНТ «Булат-6» с 12:00-14:00

Копейск:

11 июня:

СНТ «Связист» с 9:00-12:00

СНТ «Шахтёр» с 10:00-13:00

18 июня:

СНТ «Любитель» с 10:00-13:00

25 июня:

СНТ «Дружба» с 9:00-12:00

СНТ «Птицевод» с 10:00-13:00

Касли:

11, 18, 25 июня:

СНТ «1 Мая» с 9:00-11:00.

Троицк:

11 июня:

СНТ «Полёт» с 11:00-15:45

25 июня:

СНТ «Дизелист» с 11:00-15:00

Куса:

11 июня:

СНТ «Машиностроитель» с 12:00-14:00

13 июня:

СНТ «Лужайка» с 09:00-11:00

18 июня:

СНТ «Берёзка» с 12:00-14:00

19 июня:

СНТ «Машиностроитель» с 12:00-14:00

25 июня:

СНТ «Лужайка» с 9:00-11:00

26 июня:

СНТ «Берёзка» с 12:00-14:00

Сатка:

11 июня:

СНТ «Электрик» с 9:00-12:00

14 июня:

СНТ «Карьер» с 9:00-12:00

СНТ «1-е Сады» с 12:00-15:00

СНТ «Горняк 1», п. Межевой с 10:00-12:00

15 июня:

СНТ «Подсобное» с 9:00-12:00

СНТ «Янтарь» с 11:00-13:00

16 июня:

СНТ «Горняк 1, 2», г. Бакал с 9:00-12:00

СНТ «2-е Сады» с 12:00-15:00

СНТ «Горняк 2», п. Межевой с 13:00-15:00

17 июня:

СНТ «Шахтёр» с 9:00-12:00

СНТ «Нижняя Сатка» с 11:00-13:00

18 июня:

СНТ «Черемушки» с 9:00-12:00

СНТ «Горняк 2», п. Межевой с 13:00-15:00

19 июня:

СНТ «Машиностроитель» с 12:00-14:00

20 июня:

СНТ «Электрик» с 9:00-12:00

СНТ «2-е Сады» с 12:00-15:00

СНТ «Горняк 2», п. Межевой с 13:00-15:00

21 июня:

СНТ «Карьер» с 9:00-12:00

СНТ «Автомобилист» с 11:00-13:00

22 июня:

СНТ «Подсобное» с 9:00-12:00

СНТ «1-е Сады» с 12:00-15:00

СНТ «Горняк 1», п. Межевой с 10:00-12:00

23 июня:

СНТ «Горняк 1, 2», г. Бакал с 9:00-12:00

СНТ «Янтарь» с 11:00-13:00

24 июня:

СНТ «Шахтёр» с 9:00-12:00

СНТ «2-е Сады» с 12:00-15:00

25 июня:

СНТ «Черемушки» с 9:00-12:00

СНТ «Горняк 1», п. Межевой с 10:00-12:00

26 июня:

СНТ «Берёзка» с 12:00-14:00

27 июня:

СНТ «Электрик» с 9:00-12:00

СНТ «1-е Сады» с 12:00-15:00

СНТ «Горняк 1», п. Межевой с 10:00-12:00

28 июня:

СНТ «Карьер» с 9:00-12:00

СНТ «Автомобилист» с 11:00-13:00

29 июня:

СНТ «Подсобное» с 9:00-12:00

СНТ «2-е Сады» с 12:00-15:00

30 июня:

СНТ «Горняк 1, 2», г. Бакал с 9:00-12:00

СНТ «Янтарь» с 11:00-13:00

1 июля:

СНТ «Шахтёр» с 9:00-12:00.

При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. На месте заполняется анкета, согласие на вакцинацию, медики вносят информацию в федеральный реестр вакцинированных. Перед процедурой проводится сбор анамнеза, измерение давления, температуры, сатурации.