Садоводов Челябинской области привьют от ковида прямо в СНТ

Публикуем расписание работы выездных бригад.
Хотя количество ежедневных заражений в Челябинской области не растет, они все равно есть. За прошедшие сутки, по сообщению областного минздрава, положительный ПЦР-тест получили 94 человека, в том числе семь школьников. В это же время выписались по выздоровлению 218 человек. Скончался от вируса один человек.
На 10 июня официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 610 человек.
Эпидемиологи напоминают, что хотя обязательную вакцинацию в регионе отменили, это вовсе не означает, что она не нужна. Иммунитет после перенесенной болезни или прививки постепенно ослабевает и его нужно подпитывать. Ревакцинацию нужно проходить раз в полгода. Особенно тем, кто находится в группе риска, например, пожилым людям. В минздраве облегчили задачу садоводам: чтобы бабушки и дедушки не отрывались от работы на своих участках и могли привиться, выездные бригады медиков будут дежурить прямо в садовых товариществах.
Эпидемиологи напоминают, что хотя обязательную вакцинацию в регионе отменили, это вовсе не означает, что она не нужна. Иммунитет после перенесенной болезни или прививки постепенно ослабевает и его нужно подпитывать. Ревакцинацию нужно проходить раз в полгода. Особенно тем, кто находится в группе риска, например, пожилым людям. В минздраве облегчили задачу садоводам: чтобы бабушки и дедушки не отрывались от работы на своих участках и могли привиться, выездные бригады медиков будут дежурить прямо в садовых товариществах.
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Челябинск:
11 июня:
- СНТ №3, п. Чурилово с 9:00-12:00
- СНТ «Колющенец» с 10:00-13:00
- СНТ «Надежда» с 12:00-14:00
- СНТ «Сигнал-2» с 12:00-14:00
18 июня:
- СНТ «Колющенец» с 10:00-13:00
- СНТ «Сигнал-3» с 13:00-15:00
25 июня:
- СНТ «Колющенец» с 10:00-13:00
- СНТ «Сигнал-4» с 12:00-14:00
Магнитогорск:
10 июня:
- СНТ им. Мичурина с 11:00-13:00
- СНТ «Метизник» с 11:00-13:00
11 июня:
- СНТ «Горняк» с 11:00-13:00
- СНТ «Металлург-2» с 11:00-13:00
- СНТ «Калибровщик-2» с 11:00-13:00
17 июня:
- СНТ им. Мичурина с 11:00-13:00
- СНТ «Метизник» с 11:00-13:00
24 июня:
- СНТ им. Мичурина с 11:00-13:00
- СНТ «Метизник» с 11:00-13:00
Долгодеревенское:
11 июня:
- СНТ «Электрометаллург» с 10:00-12:00
16 июня:
- СНТ «Дружба» с 10:00-12:00
23 июня:
- СНТ «Дружба» с 10:00-12:00
- СНТ «Прогресс» с 10:00-12:00
24 июня:
- СНТ «Берёзка», п. Рощино с 13:00-15:00
Миасс:
11 июня:
- СНТ «Лиственный» с 12:00-14:00
13 июня:
- СНТ «Золотая долина» с 12:00-14:00
14 июня:
- СНТ «Автомобиль» с 10:00-12:00
21 июня:
- СНТ «Строитель-2» с 10:00-12:00
25 июня:
- СНТ «Калинушка» с 12:00-14:00
26 июня:
- СНТ «Кедровый» с 12:00-14:00
28 июня:
- СНТ «Строитель-1» с 10:00-12:00
Златоуст:
11, 18, 25 июня:
- СНТ «Булат-6» с 12:00-14:00
Копейск:
11 июня:
- СНТ «Связист» с 9:00-12:00
- СНТ «Шахтёр» с 10:00-13:00
18 июня:
- СНТ «Любитель» с 10:00-13:00
25 июня:
- СНТ «Дружба» с 9:00-12:00
- СНТ «Птицевод» с 10:00-13:00
Касли:
11, 18, 25 июня:
- СНТ «1 Мая» с 9:00-11:00.
Троицк:
11 июня:
- СНТ «Полёт» с 11:00-15:45
25 июня:
- СНТ «Дизелист» с 11:00-15:00
Куса:
11 июня:
- СНТ «Машиностроитель» с 12:00-14:00
13 июня:
- СНТ «Лужайка» с 09:00-11:00
18 июня:
- СНТ «Берёзка» с 12:00-14:00
19 июня:
- СНТ «Машиностроитель» с 12:00-14:00
25 июня:
- СНТ «Лужайка» с 9:00-11:00
26 июня:
- СНТ «Берёзка» с 12:00-14:00
Сатка:
11 июня:
- СНТ «Электрик» с 9:00-12:00
14 июня:
- СНТ «Карьер» с 9:00-12:00
- СНТ «1-е Сады» с 12:00-15:00
- СНТ «Горняк 1», п. Межевой с 10:00-12:00
15 июня:
- СНТ «Подсобное» с 9:00-12:00
- СНТ «Янтарь» с 11:00-13:00
16 июня:
- СНТ «Горняк 1, 2», г. Бакал с 9:00-12:00
- СНТ «2-е Сады» с 12:00-15:00
- СНТ «Горняк 2», п. Межевой с 13:00-15:00
17 июня:
- СНТ «Шахтёр» с 9:00-12:00
- СНТ «Нижняя Сатка» с 11:00-13:00
18 июня:
- СНТ «Черемушки» с 9:00-12:00
- СНТ «Горняк 2», п. Межевой с 13:00-15:00
19 июня:
- СНТ «Машиностроитель» с 12:00-14:00
20 июня:
- СНТ «Электрик» с 9:00-12:00
- СНТ «2-е Сады» с 12:00-15:00
- СНТ «Горняк 2», п. Межевой с 13:00-15:00
21 июня:
- СНТ «Карьер» с 9:00-12:00
- СНТ «Автомобилист» с 11:00-13:00
22 июня:
- СНТ «Подсобное» с 9:00-12:00
- СНТ «1-е Сады» с 12:00-15:00
- СНТ «Горняк 1», п. Межевой с 10:00-12:00
23 июня:
- СНТ «Горняк 1, 2», г. Бакал с 9:00-12:00
- СНТ «Янтарь» с 11:00-13:00
24 июня:
- СНТ «Шахтёр» с 9:00-12:00
- СНТ «2-е Сады» с 12:00-15:00
25 июня:
- СНТ «Черемушки» с 9:00-12:00
- СНТ «Горняк 1», п. Межевой с 10:00-12:00
26 июня:
- СНТ «Берёзка» с 12:00-14:00
27 июня:
- СНТ «Электрик» с 9:00-12:00
- СНТ «1-е Сады» с 12:00-15:00
- СНТ «Горняк 1», п. Межевой с 10:00-12:00
28 июня:
- СНТ «Карьер» с 9:00-12:00
- СНТ «Автомобилист» с 11:00-13:00
29 июня:
- СНТ «Подсобное» с 9:00-12:00
- СНТ «2-е Сады» с 12:00-15:00
30 июня:
- СНТ «Горняк 1, 2», г. Бакал с 9:00-12:00
- СНТ «Янтарь» с 11:00-13:00
1 июля:
- СНТ «Шахтёр» с 9:00-12:00.
При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. На месте заполняется анкета, согласие на вакцинацию, медики вносят информацию в федеральный реестр вакцинированных. Перед процедурой проводится сбор анамнеза, измерение давления, температуры, сатурации.