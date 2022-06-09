Обезьянью оспу можно остановить, отказавшись от беспорядочных половых связей

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9 июня 2022, 18:46 Источник: Известия

Пристальное внимание врачей и ученых к вспышке заболеваемости обезьяньей оспой снизит темпы ее распространения, рассказал в интервью «Известиям» член-корреспондент РАН вирусолог Александр Лукашев. Они и сейчас значительно ниже, чем у COVID-19, поэтому риск новой пандемии невелик. Специалист также объяснил, почему вирус вышел за пределы Африки, хотя раньше этого не происходило, какое влияние на распространение болезни оказало прекращение вакцинации от обычной оспы и почему новая угроза по степени опасности даже близко не стоит рядом с ВИЧ-инфекцией.



Это зооноз, то есть вирус, который циркулирует в дикой природе и периодически заражает людей. Обычно каждый год в Африке наблюдается несколько сотен или тысяч случаев заражений обезьяньей оспой — там это довольно распространенная история. При этом цепочки его передачи очень короткие, они практически никогда не выходили за пределы Африки. Число заболевших, которое наблюдается по всему миру в последнее время, беспрецедентно.



Это обусловлено тем, что примерно в 1980 году людей прекратили прививать от натуральной оспы — посчитали, что она окончательно побеждена. Вакцина от нее обеспечивала частичную защиту и от обезьяньей оспы. С тех пор коллективный иммунитет человечества по отношению к этим болезням постепенно уменьшался. И в какой-то момент накопилась критическая масса людей, чей организм не знаком с вирусом оспы. Это первый фактор. Второй — вирус попал в социальную среду, где он может очень эффективно передаваться — среди людей, практикующих беспорядочные половые связи.



Если коронавирус совершил межвидовой переход один раз, грипп перешагивает этот барьер намного легче, но всё же редко — раз в 20–30 лет. Обезьянья оспа — классический зооноз, она эндемична у животных и регулярно заражает людей. Главный вопрос сейчас в том, закрепится ли вирус в популяции людей или нет.



Вирус обезьяньей оспы сейчас распространяется преимущественно среди людей, которые практикуют беспорядочные половые связи. Но рано или поздно он выплеснется и в другие слои населения. Насколько успешно инфекция там распространится, пока что предсказывать рано. Но риск пандемии низок. Во-первых, вирус распространяется не так эффективно, как, например, COVID-19. Во-вторых, его можно остановить, просто отказавшись от избыточных привычек или определенных моделей поведения.



Болезнь протекает с явными симптомами. Если человек за собой следит, он может очень быстро их выявить, обратиться к врачу и прекратить распространять вирус. Кроме того, летальность обезьяньей оспы не так высока. Существуют лекарственные препараты, вакцина.



Вирусов оспы в природе достаточно много, они могут эпизодически заражать человека и даже приводить к летальному исходу. Есть, например, коровья оспа. На основе этого вируса врач Энтони Дженнер 300 лет назад сделал вакцину от натуральной оспы.



Сейчас активно ведутся разработки новой вакцины от оспы. В случае серьезной угрозы, конечно, может быть использована и старая вакцина от натуральной оспы. Она очень реактогенная, но способна остановить даже активную передачу вируса обезьяньей оспы. Если такая необходимость возникнет, получить вакцину и начать ее использовать будет значительно легче, чем в случае с COVID-19.



