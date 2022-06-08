Иммунолог Алексеева рассказала о причинах заболеваний летом

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8 июня 2022, 23:40

Фото: pixabay.com

Существует стереотип о том, что заболеть простудными недугами можно только в холодное время года, но и летом можно подхватить инфекцию и лежать в постели с высокой температурой. «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Людмилы Алексеевой, почему в жаркое время года люди болеют, и какие неочевидные симптомы могут указывать на ослабленный иммунитет.

Иммунолог считает, что летом, несмотря на тепло, люди тоже болеют острыми респираторными заболеваниями, но выздороветь получается намного быстрее.

«Высокая температура, солнце и сухость уличного воздуха — это максимально неблагоприятные условия для существования многих вирусов», – объяснила Алексеева.

Но даже в жару некоторые вирусы и бактерии остаются активными и способны передаваться от человека к человеку.

«Около 20 процентов людей заболевают в летний сезон простудой и острыми респираторными недугами. Происходит это по той причине, что ослабевает местный иммунитет и он теряет способность защитить организм от бактерий и вирусов. И в организм через воздушно-капельные пути может проникнуть болезнетворная микрофлора, которая и спровоцирует развитие простуды», – рассказала иммунолог.

Ситуация может быть хуже из-за температурных перепадов, которые бывают летом.

«Летом мы попадаем под жаркое солнце, а потом оказываемся под холодным воздухом кондиционера, купаемся в морях и водоемах до посинения. А это тоже может иметь свои последствия. Например, если в ваш организм уже проникла инфекция, то дополнительные факторы, такие как переохлаждение, могут спровоцировать присоединение дополнительной бактериальной инфекции. При такой ситуации клиническая картина очень тяжелая: возникают все признаки простуды (кашель, высокая температура, повышенная потливость и насморк), а бактериальная инфекция нередко приводит к гнойным процессам в горле», – рассказала врач.

Если не лечиться сразу, то часто такой двойной удар по организму может привести к проблемам с дыхательной системой, а иногда и к летальным исходам.

Заболевание инфекционными и простудными недугами в жаркое время года также может быть связано с активностью собственных микроорганизмов. Защита организма ослабевает, следовательно, сапрофитная флора становится активной и превращается в патогенную. Таким образом, болезнь начинает прогрессировать.

Эксперт отметила, что признаками ослабшего иммунитета нередко выступают особенности, на которые не все обращают внимание.

«Это чувство усталости, которое не покидает вас, являясь при этом явным признаком слабого иммунитета. Выпадение волос, которое на протяжении долгого времени не прекращается, может быть не только признаком ослабшего организма, но предупреждать о развитии гипотиреоза щитовидной железы» – уточнила иммунолог.

Если защитная функция дала сбой, то появляется герпес на лице и иных участках тела. В таком случае стоит обратиться за консультацией к терапевту или врачу-иммунологу.