В Челябинской области вновь подросла смертность от ковида

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8 июня 2022, 09:44 Анна Семенова

Смерти от коронавируса фиксируются каждый день. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pexels.com

За сутки скончалось четыре человека.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки подтверждение коронавирусной инфекции получили 96 человек, в том числе девять школьников. В это же время выписались по выздоровлению 86 человек.

Если последние пару дней поводом для радости были маленькие цифры по смертности (1-2 человека), то сегодня ситуация стала чуть хуже, скончалось четыре южноуральца. О том, что «омикрон» переносится легче, но смертность от него, особенно среди пожилых людей, выше, отмечают эпидемиологи.

На 8 июня в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 698 человек.

Кстати, согласно исследованию ВЦИОМ, оспу обезьян, распространяющуюся в Европе, россияне не считают опаснее коронавируса.