За сутки в Челябинской области заболели ковидом менее ста человек

Уровень заболеваемости и смертности в регионе снизился.
По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки выздоровели и выписались после перенесенного ковида 67 человек. За этот же период получили подтверждение коронавируса 98 человек, в том числе 10 школьников. Всего на анализ было направлено 4 305 южноуральцев с симптомами ОРВИ. Скончалось от инфекции два человека.
На 6 июня в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 720 человек.
И хотя ежедневное число госпитализаций в стране снижается, все же 2,5 тысяч россиян, заболевших ковидом, сегодня находятся в тяжелом состоянии. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что говорить о завершении эпидемии нельзя. Не исключено появление более опасных штаммов, поэтому необходимо вовремя проходить ревакцинацию, соблюдая интервал в шесть месяцев.