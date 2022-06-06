За сутки в Челябинской области заболели ковидом менее ста человек

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6 июня 2022, 09:31 Анна Семенова

Иммунная защита быстро ослабевает, поэтому ревакцинироваться нужно вовремя. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pexels.com

Уровень заболеваемости и смертности в регионе снизился.

По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки выздоровели и выписались после перенесенного ковида 67 человек. За этот же период получили подтверждение коронавируса 98 человек, в том числе 10 школьников. Всего на анализ было направлено 4 305 южноуральцев с симптомами ОРВИ. Скончалось от инфекции два человека.

На 6 июня в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 720 человек.

И хотя ежедневное число госпитализаций в стране снижается, все же 2,5 тысяч россиян, заболевших ковидом, сегодня находятся в тяжелом состоянии. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что говорить о завершении эпидемии нельзя. Не исключено появление более опасных штаммов, поэтому необходимо вовремя проходить ревакцинацию, соблюдая интервал в шесть месяцев.