За сутки в Челябинской области 100 человек заболело коронавирусом

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

5 июня 2022, 09:53 Анна Семенова

Осенью вновь прогнозируется увеличение числа заражений. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pexels.com

Специалисты считают, что нужно прививать детей, чтобы избежать роста заражений осенью.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, на Южном Урале за сутки выписались по выздоровлению после перенесенного ковида 73 человека. А подтверждение болезни получили ровно сто человек, из них 11 школьников. На ПЦР с признаками ОРВИ был отправлен 6001 человек. Три человека скончались.

На 5 июня в Челябинской области официально переносит COVID-19 1 691 человек.

Вирусолог Петр Чумаков считает, что осеннего подъема заболеваемости можно избежать только вакцинацией школьников. Это самая большая группа риска по заражению и распространению коронавируса. Специалист уверяет, что побочных эффектов не будет, вакцина переносится детьми легко.