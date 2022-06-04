За сутки в Челябинской области заболел ковидом 101 человек

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4 июня 2022, 09:26 Анна Семенова

Ковид угрожает миру новыми штаммами. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pexels.com

И 122 вылечились от инфекции.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, 122 человека вернулись в обычной жизни после перенесенного ковида. А 101 человек получил за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест и встал на учет к врачу, чтобы лечиться. В том числе заболели 10 школьников. Два южноуральца оказались слабы перед болезнью и скончались.

На 4 июня на Южном Урале официально переносят COVID-19 (с подтвержденным анализом и под присмотром врачей) 1 667 человек.

А в это время глава ВОЗ считает, что есть угроза появления более опасного штамма коронавируса. Против него не поможет ни одна из существующих вакцин. Например, сейчас растет число летальных исходов в Африке и Западно-Тихоокеанском регионе. В Америке растет заболеваемость. Предсказать, какие мутации еще ожидают мир, пока нельзя. За сутки число заразившихся ковидом в мире выросло на 486 278, летальных исходов - на 1 380.