За сутки в Челябинской области заболели ковидом 106 человек

И вновь сильно выросли цифры по смертности.
Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки выписались по выздоровлению после перенесенного коронавируса 227 человек. 106 пациентов (в том числе 13 школьников), напротив, получили положительные ПЦР-тесты и начали лечение. Вновь выросли показатели по смертности. Если вчера не справился с ковидом только один человек, то сегодня таких пять.
На 31 мая в регионе переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 627 человек.
А в это время Минздрав России одобрил исследования препарата от коронавируса проксалутамид китайской фармкомпании. Это лекарство применяют у госпитализированных пациентов. В нашей стране исследование проведут в 13 больницах, участие в нем примут 110 пациентов.
Предыдущие испытания показали, что препарат защищает при легком и среднем течении болезни. Оно значительно снижает осложнения и риск смерти, особенно у лиц среднего и пожилого возраста.