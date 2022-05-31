За сутки в Челябинской области заболели ковидом 106 человек

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

31 мая 2022, 08:54 Анна Семенова

Как говорят врачи, коронавирус нас пока покидать не собирается. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

И вновь сильно выросли цифры по смертности.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки выписались по выздоровлению после перенесенного коронавируса 227 человек. 106 пациентов (в том числе 13 школьников), напротив, получили положительные ПЦР-тесты и начали лечение. Вновь выросли показатели по смертности. Если вчера не справился с ковидом только один человек, то сегодня таких пять.

На 31 мая в регионе переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 627 человек.

А в это время Минздрав России одобрил исследования препарата от коронавируса проксалутамид китайской фармкомпании. Это лекарство применяют у госпитализированных пациентов. В нашей стране исследование проведут в 13 больницах, участие в нем примут 110 пациентов.

Предыдущие испытания показали, что препарат защищает при легком и среднем течении болезни. Оно значительно снижает осложнения и риск смерти, особенно у лиц среднего и пожилого возраста.