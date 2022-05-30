В Челябинской области резко снизилась смертность от коронавируса

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30 мая 2022, 10:14 Анна Семенова

Смертность снизилась, но пренебрегать вакцинацией не стоит. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

За 24 часа в регионе скончался один человек.

Свежие данные приводит областной минздрав. 81 человек за прошедшие сутки был выписан из больниц и поликлиник после перенесенного коронавируса. Взамен врачи приняли 108 человек, в том числе 12 школьников, со свежими подтвержденными ПЦР-тестами. Всего анализов было проведено 4 382. Количество смертей от ковида резко сократилось, за сутки зафиксирован лишь один летальный исход.

На 30 мая в Челябинской области переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 753 человека.

Телеведущий доктор Мясников советует россиянам не пренебрегать вакцинацией, тем более, если вы находитесь в группе риска. Да, прививка не защитит от заражения, но избавит от постковидных осложнений. Пока ситуация такова, что вирус мутирует, становится более заразным, но течение заболевания облегчается. Новые вариации «омикрона» вызывают лишь ОРЗ.