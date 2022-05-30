Диетолог Гинзбург предупредил, что употребление крабовых палочек может ускорить старение организма

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30 мая 2022, 07:52 Источник: Радио Sputnik

крабовые палочки, pixabay.com

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург в беседе с журналистами заявил, что употребление крабовых палочек может ускорить старение организма.

По словам Михаила Гинзбурга в состав крабовых палочек, которые являются глубоко переработанным продуктом, входят красители, усилители вкуса и прочие добавки. Вышеуказанные химические вещества могут привести к возникновению возраст-зависимых заболеваний и спровоцировать ускорение старения организма.

Диетолог в беседе с Радио Sputnik заявил, что в употреблении подобной пищи следует делать паузы, чтобы организм успевал очиститься. По словам Гинзбурга, крабовые палочки можно есть не чаще двух раз в неделю.