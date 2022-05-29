За сутки в Челябинской области заболели ковидом 109 человек

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

29 мая 2022, 10:11 Анна Семенова

Многие стали забывать об элементарных мерах безопасности. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Из 86 человек, скончавшихся в стране, трое из нашего региона.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки выписались, победив ковид, 95 южноуральцев. Им на смену пришли 109 пациентов с подтвержденным ПЦР-тестом, в том числе 12 школьников. Всего было проведено 6 380 тестов для людей с признаками ОРВИ. Три человека оказались бессильны перед болезнью и скончались.

На 29 мая в Челябинской области официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 727 человек.

В стране за сутки госпитализировано 2106 человек, это больше на 6,8%, чем за день до этого. В 43 регионах увеличилось число пациентов с коронавирусом, нуждающимися в круглосуточном присмотре медиков. Всего за 24 часа в России умерло от ковида 86 человек.