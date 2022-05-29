Психиатр Додица: нельзя назвать точное время, которое можно проводить у экранов гаджетов

Аргументы Недели → Здоровье 13+

29 мая 2022, 09:13

гаджеты, pixabay.com

Главный врач психиатрической клиники "Госпитальная" Марчел Додица утром в воскресенье, 29 мая, заявил, что нельзя назвать точное время, которое можно ежедневно проводить у экранов гаджетов.

По словам эксперта, в данном вопросе не существует условной нормы потребления, поскольку для некоторых людей даже один час в соцсетях – это много, а другие граждане регулярно работают в мессенджерах и на других платформах. Марчел Додица в разговоре с RT отметил, что важно лишь то, как сильно время, проведенное у экранов гаджетов, мешает жизни человека.

Психиатр также предупредил, что некоторые пользователи могут начать чувствовать себя несчастным из-за высокой доли интернетизации и виртуализации собственной жизни.