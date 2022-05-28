В Челябинской области за сутки заболели ковидом 111 человек

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

28 мая 2022, 10:05 Анна Семенова

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у россиян снижается. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

И двое скончались от инфекции.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки выписались после перенесенного ковида 96 южноуральцев. Им на смену пришли 111 человек (в том числе 13 школьников), получившие положительные ПЦР-тесты. Всего на анализ было направлено 5 769 человек с признаками ОРВИ. Два человека скончались, не справившись с коронавирусной инфекцией.

На 28 мая в Челябинской области официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 716 человек.

На сегодняшний день коллективный иммунитет составляет 34,4%. И это меньше, чем неделю назад, тогда цифры составляли 36,8%.