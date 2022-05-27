За сутки в Челябинской области заболели ковидом 112 человек

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

27 мая 2022, 09:41 Анна Семенова

Мнение, что ковидом уже никто не болеет, ошибочное. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

За все время пандемии в регионе было подтверждено 331 378 случая коронавирусной инфекции.

По данным областного минздрава, за прошедшие сутки выписались после перенесенного ковида 223 человека. Положительный ПЦР-тест получили 112 южноуральцев, в том числе 12 школьников. Всего на анализ был направлен 6 681 человек с признаками ОРВИ. Два человека скончались в ковидных отделениях.

На 27 мая в Челябинской области переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 703 человека.

Кстати, согласно исследованию страховой компании «Росгосстрах» и «Инвитро», больше 30% жителей России за время пандемии стали больше заботиться о своем здоровье. Более 27% опрошенных признались, что профилактика теперь занимает в их жизни важное место. Еще 40% респондентов рассказали, что повысили требования к качеству медицинских услуг. Треть респондентов сообщили, что эпидемия коронавируса не оказала никакого влияния на их отношение к здоровью.