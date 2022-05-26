За сутки в Челябинской области заболели ковидом 114 человек

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26 мая 2022, 09:42 Анна Семенова

Каждый день более ста южноуральцев получают положительные ПЦР-тесты. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Также вновь есть те, кто скончался, не справившись с инфекцией.

По данным областного минздрава, за прошедшие 24 часа 112 человек получили справки о том, что победили коронавирус. Но работы у врачей меньше не стало, число новых пациентов с подтвержденным ПЦР-тестом составило 114, из них 13 школьников. Всего на анализ за сутки пришли 7 345 человек с признаками ОРВИ. Три южноуральца скончались от ковида.

На 26 мая в регионе переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 816 человек.

В мире сегодня ситуация такая: по информации ВОЗ, за неделю коронавирусом заразились более 3,7 миллионов человек. Более девяти тысяч человек скончались (и это на 11% меньше, чем неделей ранее).

Россия находится на четвертом месте по количеству умерших за семь дней – 680 человек. На первом месте США, на втором Италия, на третьем – Бразилия.