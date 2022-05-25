За сутки в Челябинской области от коронавируса умерло пять человек

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

25 мая 2022, 09:54 Анна Семенова

Коронавирус бьет по всем системам организма. Фото: сайте бесплатных иллюстраций pixabay

По-прежнему в регионе болеет почти две тысячи человек.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие 24 часа из больниц и поликлиник выписались, победив коронавирусную инфекцию, 119 человек. А 115 человек, в числе которых 14 школьников, напротив, встали на учет с положительным ПЦР-тестом. Всего было отправлено на анализ 6 184 южноуральца с признаками ОРВИ. Пять человек скончались в реанимациях ковидных отделений.

На 25 мая в Челябинской области переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 817 человек.

А в это время эксперты рассказывают об опасностях заболевания для тех, кто не привит. Например, у более чем 15% перенесших коронавирус, наблюдается тиреотоксикоз, это проблемы с щитовидной железой. Данный побочный эффект не всегда оказывается временным, он вполне может перейти в хроническую форму. Также развитию постковидного синдрома способствует дефицит микроэлементов, что также часто наблюдается у людей переболевших.

Важно своеременно проходить вакцинацию. Адреса, где прививку можно сделать на этой неделе, ЗДЕСЬ.