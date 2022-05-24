Вирусолог Чумаков заявил, что оспа обезьян у людей обычно протекает легко и не приводит к тяжелым последствиям

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24 мая 2022, 10:15

анализ крови, pixabay.com

Член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков в рамках разговора с журналистами в минувший понедельник заявил, что оспа обезьян у людей обычно протекает легко и не приводит к тяжелым последствиям.

Петр Чумаков обратил внимание на то, что оспа обезьян в первую очередь поражает животных, а при попадании в организм человека вызывает не слишком серьезные симптомы, а также с трудом передается другим людям. Профессор в беседе с RT заметил, что опасность заключается в возможности мутации вируса, что приведет к более эффективной его передаче от человека к человеку.

Эксперт заметил, что в странах, где выявлены случаи оспы обезьян среди людей, нет летальных исходов. Заболевание сопровождается повышением температуры, слабостью, головной болью и сыпью.