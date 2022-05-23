За сутки в Челябинской области выздоровел от ковида один человек, а заболели 118

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

23 мая 2022, 11:06 Анна Семенова

Коронавируса все еще следует опасаться и соблюдать меры безопасности. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Рассказываем, где сделать прививку на этой неделе.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки у врачей добавилось 118 пациентов с подтвержденным коронавирусом. В их числе 14 школьников. Победить болезнь за этот период смог лишь один человек. Двое южноуральцев скончались на больничных койках ковидных отделений.

На 23 мая в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 2 027 человек.

По-прежнему лучшей защитой от болезни является прививка. Вот где можно сделать ее на текущей неделе.

Челябинск:

ГКБ №1 в будни с 8:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00

28 и 29 мая:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.

Миасс:

28 и 29 мая:

ТРК «Слон» с 12:00 - 16:00.

Златоуст:

С 23 по 27 мая:

«Территория бизнеса» с 10:00 - 13:00

ТРК «Тарелка» с 16:00 - 19:00.

28 и 29 мая:

«Территория бизнеса» с 10:00 - 13:00

ТРК «Тарелка» с 10:00 - 15:00.

Чесма:

27 мая:

Центральный рынок с 10:00 - 13:00.

Бреды:

С 23 по 29 мая:

ТРК «Магнит» с 10:00 - 13:00.

Круглосуточные пункты вакцинации в Челябинске:

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.

ЖД Вокзал, медпункт

Подростков прививают в поликлинике по месту жительства.