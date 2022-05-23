За сутки в Челябинской области выздоровел от ковида один человек, а заболели 118

Рассказываем, где сделать прививку на этой неделе.
По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки у врачей добавилось 118 пациентов с подтвержденным коронавирусом. В их числе 14 школьников. Победить болезнь за этот период смог лишь один человек. Двое южноуральцев скончались на больничных койках ковидных отделений.
На 23 мая в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 2 027 человек.
По-прежнему лучшей защитой от болезни является прививка. Вот где можно сделать ее на текущей неделе.
Челябинск:
- ГКБ №1 в будни с 8:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00
28 и 29 мая:
- ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.
Миасс:
28 и 29 мая:
- ТРК «Слон» с 12:00 - 16:00.
Златоуст:
С 23 по 27 мая:
- «Территория бизнеса» с 10:00 - 13:00
- ТРК «Тарелка» с 16:00 - 19:00.
28 и 29 мая:
- «Территория бизнеса» с 10:00 - 13:00
- ТРК «Тарелка» с 10:00 - 15:00.
Чесма:
27 мая:
- Центральный рынок с 10:00 - 13:00.
Бреды:
С 23 по 29 мая:
- ТРК «Магнит» с 10:00 - 13:00.
Круглосуточные пункты вакцинации в Челябинске:
- ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
- ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.
- ЖД Вокзал, медпункт
Подростков прививают в поликлинике по месту жительства.