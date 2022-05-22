За сутки в Челябинской области ковидом заболели 120 человек

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22 мая 2022, 09:21 Анна Семенова

Коронавирус продолжает распространяться, а вакцины простаивают. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

А выздоровели и выписались всего 42.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки заболевших коронавирусной инфекцией оказалось втрое больше, чем тех, кто победил вирус и получил справку о выздоровлении. К врачам с положительным ПЦР-тестом обратились 120 человек, в том числе 15 школьников. Вернулись к обычной жизни после болезни всего 42 пациента. Четверо скончались, не справившись с ковидом.

На 22 мая в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 912 человек.

В это время сообщается о простое вакцин. Еще одно предприятие, а именно «Биокад» заявило о приостановке производства «Спутника V». На складе сейчас, по данным, которые публикует ТАСС, хранится более 20 миллионов доз препарата, заказа на них нет.

Врачи же говорят, что пренебрегать вакцинацией опасно, это ведет к снижению коллективного иммунитета.