За сутки в Челябинской области заболело ковидом 130 человек

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16 мая 2022, 09:25 Анна Семенова

Мир вновь лихорадит подъем заболеваемости. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Среди них 20 школьников.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки выписались из больниц и поликлиники 123 пациента, победивших коронавирус. Им на смену пришли 130 вновь заболевших, среди которых 20 школьников. Всего за 24 часа был проведен 3 531 ПЦР-тест. Четыре южноуральца оказались бессильны перед болезнью и скончались.

На 16 мая в регионе переносит COVID-19 под присмотром врачей 1 841 человек.

ТАСС сообщает, что в мире вновь начала расти заболеваемость, но при этом сокращается смертность. В Японии вновь регистрируют свыше 40 тыс. инфицированных в сутки, а в Малайзии, где заболеваемость стремительно падала с начала марта, сейчас отмечается подъем. В Северной Америке ежедневно регистрируют свыше 80 тыс. случаев, в Австралии - свыше 50 тыс. заболевших в сутки. Также на прошедшей неделе стало известно о первых заразившихся и скончавшихся в КНДР.

В мире осталось лишь две страны – Туркмения и островное государство Тувалу в Тихом океане, где официально никто не болел ковидом.