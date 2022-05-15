За сутки в Челябинской области заболело ковидом 132 человека

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15 мая 2022, 09:41 Анна Семенова

Снижение уровня заболеваемости не говорит о том, что можно не прививаться. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

И 107 выписались по выздоровлению.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки 107 южноуральцев выписались из больниц и поликлиник, победив ковид. Им на смену пришли 132 новых пациента с положительным ПЦР-тестом, из них 19 школьников. Всего за 24 часа провели 7 850 тестов. Три человека не справились с болезнью и скончались.

На 15 мая в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 838 человек.

А специалисты эпидемиологи настаивают на том, что спад заболеваемости – не повод отказываться от вакцинации и ревакцинации. По словам директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, лучшая защита – это вакцинация внутримышечно и ревакцинация назальным препаратом.