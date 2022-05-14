В Челябинской области за сутки заболело коронавирусом 135 человек

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14 мая 2022, 09:17 Анна Семенова

Омикрон и его подвиды все еще опасны. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

И пятеро скончались от инфекции.

Всего, по сообщению областного минздрава, на 14 мая в регионе переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 816 человек. За прошедшие сутки выписался по выздоровлению 161 южноуралец. А получили свежие положительные ПЦР-тесты 135 человек, в том числе 19 школьников. Пять человек не смогли победить болезнь и скончались.

А в это время ученые оценивают возможность появления в России новых штаммов «Омикрона» ВА.4, ВА.5 и ВА.2.12.1. К сожалению, шансы у данного события довольно высокие, так как люди путешествуют по миру и могут привезти такой неприятный «сувенир» с собой.

Штаммы ВА.4 и ВА.5 более заразны, чем «стелс-омикрон» и пробивают иммунную защиту тех, кто уже переболел.