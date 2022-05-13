В выходные на челябинской Кировке можно сдать анализ на ВИЧ

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

13 мая 2022, 17:37 Анна Семенова

Важно обладать информацией о ВИЧ, от него не застрахован никто. Фото: телеграм-канал Минздравствуйте

15 мая все желающие смогут присоединиться к флешбому и узнать важную информацию о людях, которые живут рядом.

15 мая – Всемирный день памяти умерших от СПИДа. Челябинск традиционно проведет важное социальное мероприятие, массовую акцию «Мы помним! Мы знаем!». В воскресенье на Кировке с 12 до 16 часов можно будет быстро, бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус. Для этого необходимо будет обратиться в специальный автомобиль Областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, либо в установленную палатку.

С 13:00 челябинцев будут приглашать поучаствовать во флешмобе. А в 14:30 начнется викторина с поощрительными призами на тему «Что мы знаем о ВИЧ/СПИД». Начало флешмоба в 15.00: волонтеры будут прикреплять людям, не безразличным к проблемам ВИЧ, красные ленточки, которые говорят о том, что каждая жизнь драгоценна. В 16:00 - минута молчания.

Кстати, в Челябинской области проживает 31 923 ВИЧ-положительных южноуральца, которые регулярно получают высококачественное лечение. В Челябинской области с 2016 года преобладающим при заражении ВИЧ является половой путь.