За сутки в Челябинской области заболели коронавирусом 139 человек

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13 мая 2022, 09:22 Анна Семенова

В стране продолжают разрабатывать новые вакцины от ковида. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

И четверо скончались от коварной инфекции.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки выписались, победив ковид, 248 южноуральцев. В то же время встали на учет с положительными ПЦР-тестами 139 человек, из них 21 школьник. Четыре человека не справились с болезнью и скончались.

На 13 мая официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 847 жителей Челябинской области.

Тем временем ТАСС сообщает о результата первого этапа клинических испытаний новой вакцины от коронавирусной инфекции «Тетрафлюбет». Побочных эффектов у добровольцев не выявлено. В доклинических исследованиях данный препарат показал высокий профиль безопасности.