За сутки в Челябинской области заболели коронавирусом 139 человек

И четверо скончались от коварной инфекции.
Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки выписались, победив ковид, 248 южноуральцев. В то же время встали на учет с положительными ПЦР-тестами 139 человек, из них 21 школьник. Четыре человека не справились с болезнью и скончались.
На 13 мая официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 847 жителей Челябинской области.
Тем временем ТАСС сообщает о результата первого этапа клинических испытаний новой вакцины от коронавирусной инфекции «Тетрафлюбет». Побочных эффектов у добровольцев не выявлено. В доклинических исследованиях данный препарат показал высокий профиль безопасности.