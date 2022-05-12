Есть мы хотим всегда, но вкусная еда не всегда безопасна

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12 мая 2022, 09:53 Источник: Российская газета

Россия может наладить выпуск качественного питания, но для этого нужно оборудование, пищевые ингредиенты, упаковка, считает академик РАН, научный руководитель ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Андрей Лисицын. В интервью "Российской газете" он рассказал, в чем наша пищевая промышленность зависит от импорта и как исправить ситуацию.



В Доктрине продовольственной безопасности предусмотрено формирование здорового типа питания - такого, которое включает только необходимые для нашего организма нутриенты. Все это должно быть сбалансировано и подано нам на стол. Но чтобы оживить это направление, государству нужно разработать программу, предусмотреть льготные условия для промышленности. Потому что любой функциональный, специализированный, лечебный продукт требует дополнительных затрат. В стране есть специализированные предприятия, хотя и не много. Их надо культивировать и развивать. Тогда будет шанс, что новое поколение станет, например, пить не кока-колу, а наш "Байкал", который намного полезнее.



Мы отправляем в Турцию зерно, а оттуда привозим муку из нашего же зерна по более дорогой стоимости



С сельскохозяйственным сырьем у нас почти нет вопросов: зерна, мяса, растительного масла, сахара, как известно, в стране достаточно. Есть небольшая нехватка молока, овощей и фруктов. Но те же бананы нам не вырастить в России - мы будем вынуждены импортировать какие-то фрукты и овощи. Есть проблема с семенами. По Доктрине продовольственной безопасности нужно минимум 75%, а есть только около 64%. Семена пшеницы у нас почти все свои, а вот сахарной свеклы - почти все импортные. Но здесь есть хорошее движение, теперь нам никуда не деться - вопрос будет решен.



Но насколько глубоко мы умеем это сырье перерабатывать? И вот тут начинаются проблемы. Простой пример: мы экспортируем много зерна. Но если вывозить не само зерно, а продукты его переработки, это в шесть-семь раз выгоднее. А мы этого не делаем. Мы отправляем в Турцию зерно, а оттуда привозим муку из нашего же зерна по более дорогой стоимости. Мы покупаем за границей глюкозу, в том числе кристаллическую медицинскую, она тоже производится из зерна.



На этапе хранения мы теряем 40% каротофеля



В России оборудования для пищевой промышленности используется более 6 тыс. единиц. Мы выпускаем около 3 тыс. Но проблема в том, что мы выпускаем разрозненное оборудование. Мы не произвели ни одной комплексной автоматизированной линии. Если для малых предприятий мы еще найдем отечественное оборудование, то гиганты все работают на импортном оборудовании.



Например, на этапе хранения у нас сумасшедшие потери - картофеля мы из-за этого теряем до 40%. Хранения требует 180 млн тонн сельхозсырья и продукции, из них холодильного хранения - примерно половина. Но столько у нас нет. Их достаточно на передовых мясокомбинатах, которые могут позволить себе купить современные холодильники. Но опять же все они импортные.



О каком пищевом оборудовании можно говорить, если сейчас в стране нет ни одной конструкторской государственной организации, которая занималась бы этим вопросом? Эта промышленность была у нас в советское время. Работало отдельное министерство пищевой промышленности, которое занималось выпуском оборудования. Существовала целая программа "Оборонный комплекс для пищевой и перерабатывающей промышленности". Но с развалом СССР все эти проекты были свернуты. А то оборудование, которое осталось с советских времен, конечно, морально устарело. Несколько раз мы готовили программу по производству оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, уже урезанную чуть ли не в десять раз. И все равно она не финансировалась. Но сейчас деваться некуда - нужно с чего-то начинать, нужно создавать для бизнеса льготные условия. Есть ведь мы хотим всегда. Если этим заняться всерьез, то для начала нам потребуется минимум пять лет.



Если импортные добавки исчезнут, то колбаса будет производиться, только станет дороже



Что касается ингредиентов, например, в мясной промышленности мы покупаем импортные разнообразные пищевые добавки. Если раньше выход готовой продукции, колбасы, из 100% мяса был максимум 115-120%, то сегодня это 200-300%. Для того чтобы удешевить продукцию, применяют разные пищевые добавки. Например, фосфаты нужны, чтобы удержать воду.



Но если вдруг неожиданно грянет гром и все эти добавки исчезнут с нашего рынка, то продукция все равно будет выпускаться. Раньше ведь их не было - в составе колбасы были только мясо, соль, перец, сахар, мука, яйца. Просто без добавок выход продукции будет меньше - значит, колбаса будет дороже, а покупательная способность населения низкая.



Эти добавки можно заменить соевым изолятом - продуктом переработки сои, в котором содержание белка более 90%. Самой сои мы производим около 5 млн тонн. Но здесь мы опять упираемся в отсутствие переработки: у нас нет ни одного современного большого завода по переработке сои.



80% всех неинфекционных заболеваний, патологий так или иначе связаны с питанием



Сегодня пищевая промышленность в основном работает на технических условиях - любое предприятие может на свою колбасу или йогурт написать свои технические условия и соблюдать их вместо ГОСТов. Но в законе указано, что технические условия не должны быть ниже требований, которые прописаны в стандартах. Никто этого правила не придерживается.



У нас в стране катастрофическая ситуация: 80% всех неинфекционных заболеваний, патологий так или иначе связаны с питанием. Если этим не заниматься сейчас, то и будем жить по 50 лет. В то время, как, например, в Японии средняя продолжительность жизни составляет 80 с лишним лет. Там из всей производимой пищевой продукции 45% - это функциональные продукты питания, а у нас таких продуктов - от силы 1-3%. О каком функциональном питании может идти речь, если мы детей в школах кормим по остаточному принципу - чем дешевле продукт, тем больше подходит для школьных столовых? А ведь с детских лет формируются пищевые привычки.