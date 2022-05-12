За сутки в Челябинской области от коронавируса умерло шесть человек

Рассказываем, где можно сделать прививку в ближайшие дни.
Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки победили ковид и выписались 108 южноуральцев. Им на смену пришли 142 новых пациента с положительным ПЦР-тестом. Из них 22 школьника. Не смогли справиться с болезнью и скончались шесть человек.
На 12 мая в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей и с подтвержденным анализом 1 960 человек.
От летального исхода и тяжелого течения болезни сможет защитить только прививка. Рассказываем, где будут работать мобильные бригады медиков в ближайшие дни.
Челябинск:
- ГКБ №1 в будни с 8:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00.
14 и 15 мая:
- ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.
Миасс:
14 и 15 мая:
- ТРК «Слон» с 12:00 - 16:00.
Златоуст:
до 13 мая:
- «Территория бизнеса» с 10:00 - 15:00
- ТРК «Тарелка» с 16:00 - 19:00.
14 и 15 мая:
- «Территория бизнеса» с 10:00 - 15:00
- ТРК «Тарелка» с 10:00 - 15:00.
Чесма:
13 мая:
- Центральный рынок с 10:00 - 13:00.
Бреды:
до 15 мая:
- ТРК «Магнит» с 10:00 - 13:00.
Круглосуточные пункты вакцинации в Челябинске:
- ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
- ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.
- ЖД Вокзал, медпункт.