За сутки в Челябинской области от коронавируса умерло шесть человек

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье

12 мая 2022, 09:46 Анна Семенова

Смертность от ковида вновь выросла. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Рассказываем, где можно сделать прививку в ближайшие дни.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки победили ковид и выписались 108 южноуральцев. Им на смену пришли 142 новых пациента с положительным ПЦР-тестом. Из них 22 школьника. Не смогли справиться с болезнью и скончались шесть человек.

На 12 мая в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей и с подтвержденным анализом 1 960 человек.

От летального исхода и тяжелого течения болезни сможет защитить только прививка. Рассказываем, где будут работать мобильные бригады медиков в ближайшие дни.

Челябинск:

ГКБ №1 в будни с 8:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00.

14 и 15 мая:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.

Миасс:

14 и 15 мая:

ТРК «Слон» с 12:00 - 16:00.

Златоуст:

до 13 мая:

«Территория бизнеса» с 10:00 - 15:00

ТРК «Тарелка» с 16:00 - 19:00.

14 и 15 мая:

«Территория бизнеса» с 10:00 - 15:00

ТРК «Тарелка» с 10:00 - 15:00.

Чесма:

13 мая:

Центральный рынок с 10:00 - 13:00.

Бреды:

до 15 мая:

ТРК «Магнит» с 10:00 - 13:00.

Круглосуточные пункты вакцинации в Челябинске: