Регулярные анализы крови помогают раньше выявлять онкологию

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11 мая 2022, 21:39 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Медики и различного рода эксперты рекомендуют людям чаще сдавать кровь. Ведь регулярные анализы помогут раньше выявить рак, если таковая болезнь всё же предназначена судьбой. Очень часто борьба с онкологией заходит в тупик, когда недуг выявляется слишком поздно. Это приводит к потере больного и к горю в семье. Но на начальных стадиях болезнь всё же можно победить.

«Иногда заметить опухоль несложно, - отмечает один из экспертов, директор НМИЦ онкологии имени Блохина Иван Стилиди. - Например, пациенты сами обращают внимание на изменения на коже. И оказывается потом, что это проявление меланомы. Есть возможность диагностировать на ранних стадиях рак молочной железы или наружных половых органов. Но часто мы сталкиваемся с иной ситуацией: несмотря на то, что пациента что-то беспокоит, он не обращается к врачам. Бывает и так, что пациент говорит: «Я уже полгода хожу в туалет с кровью». Но полгода – это большой срок. А кровь в стуле – это уже показатель».

Потому регулярные анализы крови – это лучший совет для профилактики онкологии. Конечно одного анализа, который бы указывал на наличие рака, не существует. Но есть специфические онкомаркеры. По анализу крови можно определить лейкоз. Врачи рекомендуют пациентам участвовать в скрининговых программах, которые сегодня входят в любую диспансеризацию. В эти программы в свою очередь входят исследования на 4 вида злокачественных опухолей: цитологическое исследование мазка для диагностики рака шейки матки, маммография для выявления рака молочной железы, анализ кала на скрытую кровь для поиска колоректального рака и анализ крови на ПСА для выявления рака предстательной железы.

Кроме того, эксперты рекомендуют проведение гастроскопии. Исследование хоть и немного болезненное, но очень помогает быстрому выявлению рака желудка. Также во время диспансеризации для взрослого населения проводится полный осмотр слизистых для диагностики опухолей рта и носоглотки. А ещё не забывают про ультразвуковое исследование поджелудочной, хотя этот метод и не всегда позволяет выявить заболевание на ранней стадии.